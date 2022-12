Chiara Ferragni | svelato il mistero del cerotto | «Ora ve ne posso parlare…»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 12 dicembre 2022)haildelsul braccio. I follower se lo chiedevano da settimane ormai e dopo giorni di silenzio, l’imprenditrice digitale ha deciso di rispondere con un video su TikTok. In vacanza a St. Moritz con i figli Leone, Vittoria e il marito Fedez, la 35 enne ha raccontato ai follower una volta per tutte il motivo per cui ha portato ilper due settimane: «Visto che ho avuto il risultato ve ne», ha esordito. Cosa ha detto «Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi… per questo motivo li controllo spesso». Poi entra nel dettaglio: «Durante un recente controllo è risultato ...