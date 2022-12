Ceppaloni | la Pro Loco dona un defibrillatore alla comunità

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Unper la. E’ il dono che la ProIng. Pino Dito diha fattocittadinanza. L’associazione ha acquistato e consegnato simbolicamente nelle mani del primo cittadino, il Dottore Ettore De Blasio, questo importante strumento che verrà instto in Piazza Carmine Rossi. La cerimonia è andata in scena nella giornata di domenica nella sala convegni del Castello in occasione della manifestazione Tartufo al Borgo. A fare gli onori di casa il primo cittadino Ettore De Blasio che ha sottolineato l’importanza del gesto fatto dPronei confronti della. Erano presenti anche gli assessori Carmen ...