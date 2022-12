Brasile | Neymar pubblica le chat con i compagni dopo l’eliminazione dai Mondiali

(Di lunedì 12 dicembre 2022)delad opera della Croazia nei2022,lecon idi squadra. Per mostrare a tutti l’unità della nazionale verdeoro. Il fuoriclasse del Paris Saint Germain vara un’inedita operazione-trasparenza su Instagram per lasciar verificare a chiunque l’amore dei brasiliani per la Seleçao. «Ho deciso dirle senza il loro permesso per mostrare quanto ci volevamo bene ed eravamo uniti. Questi sono solo alcuni dei molti messaggi che mi scambiavo con il gruppo. Sento molta tristezza ma ho la certezza che con l’appoggio di tutti torneremo più forti. Sono brasiliano con orgoglio e con amore», scrive nella story che introduce il “leak“. Segue lo scambio con Rodrygo. Il ...

