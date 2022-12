Barrichello | che gioia | secondo titolo in Stock Car

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Bicampeão. I titoli dei giornali, in Brasile e non solo, sono tutti per lui. All'età di 50 anni tondi, Rubensporta a casa ilcampionato della carriera nellaCar Pro Series ...

All'età di 50 anni tondi, Rubensporta a casa il secondo campionato della carriera nella Stock Car Pro Series in Brasile, dando lustro ad una carrieranon vuole saperne di ...DOPPIO TITOLO Certi piloti proprio non ce la fanno ad appendere il casco al chiodo, e meno male, aggiungiamo noi, perché l'esultanza dipotete vedere nel tweet qui sotto) è qualcosariconcilia con il mondo, e fa volare la memoria ai tempi in cui trionfava (e versava lacrime) anche in Ferrari, all'ombra del grande ...