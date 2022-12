Assegno unico e universale 2022 per i figli | gli importi previsti e come fare richiesta - GUIDA Inps

Trend-online.com

Tra le priorità: nuovi fondi per il Ssn, l'abolizione della tassa sulle mance e la maggiorazione dell'per il 2023. Polemico, infine, il vicesegretario di Azione, Enrico Costa. La ...... famiglie e lavoratori, tra revisione del bonus 110% casa, reddito di cittadinanza, detrazioni al 19% e non solo, così come sono già state confermate diverse misure di aiuti comeper i ... Assegno Unico 2023, rinnovo automatico o nuova domanda Questa la risposta dell'INPS Un emendamento alla manovra a prima firma Michela Vittoria Brambilla, del gruppo misto, propone 150 euro annui per ogni animale d'affezione (massimo 3) che vive in famiglia ed è iscritto nella relativ ...Nell'anno 2022 i datori di lavoro possono erogare - a proprio onere esclusivo - in esenzione fiscale e previdenziale somme o beni per un valore complessivo di € 3.000,00 ...