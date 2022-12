Un top club di Serie A insidia l’Inter per Thuram | la situazione

(Di domenica 11 dicembre 2022) Da ormai diversi giorni si parla di un forte interessamento delper l’attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, Marcus. Beppe Marotta, infatti, dopo le ottime prestazione del calciatore nelle ultime stagioni, vorrebbe portare il figlio d’arte a Milano. Ora, però, come riportato da calciomercato.com, sembrerebbe esserci stato un inserimento nella trattativa da parte della Juventus. inter juventusLa JuventusperInfatti, nonostante la crisi societaria che ha colpito ilbianconero negli ultimi giorni, la dirigenza della Vecchia Signora è vigile e attiva sul mercato.piace in casa Juve e la volontà di portarlo a Torino sembra davvero esserci; in ogni caso, l’operazione ...

Commenta per primo Josh Doig , sorpresa del Verona di Bocchetti, ha attirato l'interesse di un altroitaliano. Parliamo del Napoli che, secondo il Corriere di Verona , si è inserito nella corsa all'esterno scozzese: su di lui ci sono già Inter , Lazio e Roma e il Bologna. Il classe 2002 però,...Il Napoli deve fare attenzione ai possibili assalti dall'estero per Kim: duesi sfidano per il difensore coreano Come riferito dal Sunday Mirror, in estate il Napoli potrebbe già salutare Kim dopo una sola stagione in azzurro. Il coreano, protagonista di un ottimo ...Un Mondiale ricco di sorprese, ma anche di spunti di mercato interessanti per i club di ogni fascia. Il Toro non può puntare ai top player, però almeno una decina di calciatori impiegati in Qatar ...Dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Croazia, il Brasile prepara la rivoluzione. Juninho Paulista verso l’addio Dopo l’eliminazione dal Mondiale contro la Croazia, il Brasile prepara la rivoluzi ...