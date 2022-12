Salvini sblocca la Metro C | Ora acceleriamo per completarla

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il destino della Capitale è quello dell'Italia intera, lo sanno bene al governo. E dopo aver riaperto il faldone impolverato del ponte sullo Stretto ora l'esecutivo Meloni punta sullaC di Roma, un'altra infrastruttura strategica la cui prima tratta è stata inaugurata ben otto anni fa e che è ancora in costruzione. All'ombra del Colosseo i lavori per l'apertura dell'omonima stazione procedono a marce forzate e ieri il sindaco, Roberto Gualtieri, e il ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti, Matteo, hanno visitato il cantiere. Ma è stata più della classica occasione ufficiale: primo cittadino e vicepremier leghista hanno presentato quella che sarà «la stazione più bella del mondo» testimoniando, al contempo, la nascita di un asse istituzionale che, oltre gli steccati di schieramento, mira a portare finalmente la Capitale nel futuro. ...

il Resto del Carlino

... ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo. Sul decreto della presidenza del consiglio dei ministri chei cantieri per il Giubileo 'ho incontrato il sottosegretario Mantovano, ...Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteodi concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e prevede tra l'altro ... Salvini sblocca Bretella e Cispadana La Lega ha chiesto di guidare ministero dell’Istruzione non solo per rilanciare il settore, ma anche perchè nella scuola c’è bisogno di più rigore e severità verso gli studenti. A dirlo è stato il lea ...VENEZIA - Un colpo di acceleratore allo sviluppo di Cav. Ieri il ministero delle Infrastrutture ha annunciato di aver trasmesso alla Commissione europea la proposta del rinnovo in house, ...