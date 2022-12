ROH | Claudio Castagnoli torna campione del mondo | Chris Jericho cede durante la swing

(Di domenica 11 dicembre 2022)si trovava questa sera a Final Battle a doversi giocare il tutto e per tutto per riconquistare il titolo Ring of Honor. Il superman svizzero era di fronte ad un bivio: vincere il titolo o essere costretto ad entrare a far parte dellaAppreciation Society. Un’evenienza, quest’ultima, che per lui avrebbe rappresentato un’autentica umiliazione.è stato inizialmente colto di surpresa dall’irruenza dello sfidante. Il wrestler svizzero è sembrato molto deciso nelle prime fasi, andando a colpirecon forza e precisione, non lasciandogli il tempo di reagire. Il canadese, però, dopo una prima fase ad incassare, ha cominciato a rifarsi sotto. Da lì in poi la sfida è stata abbastanza equilibrata, cone ...

Evento caratterizzato da numerosi incontri titolati, tra cui il main event che vedrà "The Ocho" Chris Jericho difendere il titolo dellacontro l'ex campioneCastagnoli. Ma la posta in ...World Championship, Fatal 4 Way Match: Chris Jericho (C) batte Sammy Guevara, Bryan Danielson &Castagnoli Altro match molto adrenalinico con diversi frangenti in cui Chris Jericho è ...Claudio Castagnoli si trovava questa sera a Final Battle a doversi giocare il tutto e per tutto per riconquistare il titolo Ring of Honor. Il superman svizzero era di fronte ad un bivio: vincere il ...Sembrava tutto ormai scritto per Ring of Honor final Battle di questa sera ma a Rampage sono arrivate alcune novità sulla card. Oltre all'inevitabile sequela di match minori per Zero Hour, infatti, la ...