Basket femminile | Serie A1 | tutto facile per Schio | Venezia e Sassari Bologna vince a Campobasso

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Familasi conferma la dominatrice della stagione, rimanendo a punteggio pieno in testa alla classifica dopo l’undicesima giornata dellaA1 diha avuto vitacontro Brescia per 89-53 in un match che si era già deciso all’intervallo, con le venete in totale controllo. Dietro il Famila c’è un gruppetto a tre squadre. La Reyere la Dinamohanno vinto agevolmente le loro sfide casalinghe rispettivamente contro Moncalieri (69-50) e Crema (91-64). Più complicata, ma era anche la sfida più difficile a calendario, la vittoria della Virtus, che ha sconfitto in volata un’ottimaper 75-72 grazie alle giocate finali di un’ottima Cecilia ...