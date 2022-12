Alessia Sbal travolta e uccisa sul GRA | martedì l’ultimo saluto a Ciampino

(Di domenica 11 dicembre 2022) Si celebreranno a13 dicembre, a partire dalle 10.30, i funerali in versione laica di, la 42enne che domenica scorsa è statasul GRA da un camion. Chi era a bordo del mezzo pesante ora è stato rintracciato e fermato, ma la famiglia della vittima continua a chiedere a gran voce giustizia e verità. Si è trattato davvero di un incidente?era scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, ferma probabilmente a causa di un guasto sulla corsia di emergenza sul Raccordo Anulare, sulla corsia interna poco prima dello svincolo di Boccea. Ed è stato proprio lì, in quel momento, che un camion è passato e l’ha presa in pieno, travolgendola al punto di renderla irriconoscibile. Poi ha proseguito la sua folle ...

Partendo dalla scatola nera del tir che domenica scorsa ha investito, uccidendola,sul Grande raccordo anulare, verranno ricostruite le manovre compiute da Flavio Focassati: il camionista agli arresti domiciliari con l'accusa di fuga da incidente e omissione di soccorso.Non si da pace la madre di, la donna di 42enne uccisa il 4 dicembre scorso da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Tina Angiolini, nonostante il dolore per la perdita della figlia ha ...CIAMPINO (attualità) - La sindaca di Ciampino Colella: 'Abbiamo dato supporto alla famiglia della ragazza per trovare un luogo idoneo per le esequie'. Ed emergono nuovi particolari su quella terribil ...Si celebreranno a Ciampino martedì 13 dicembre, a partire dalle 10.30, i funerali in versione laica di Alessia Sbal, la 42enne che domenica scorsa è stata travolta e uccisa sul GRA da un camion. Chi e ...