A Vibo Valentia l’HRK non riesce nell’impresa ma i segnali sono positivi

(Di domenica 11 dicembre 2022) Coach Cezar Douglas schiera: Orduna e Buchegger in diagonale, Balestra e Candellaro al centro, Fedrizzi e Terpin le bande, Cavaccini libero Coach Lorizio scende in campo con: Acquarone in regia e Kordas opposto, Secco Costa e Lazzaretto in banda, Acuti e Trillini al centro e Battista libero. Il primo set è a senso unico, la Tonno Callipo fa tutto decisamente meglio e si aggiudica il parziale 25-15. Nel secondo periodo di gioco Motta è più concreta e trova in Trillini (100% attacco nel set) e Acuti due terminali di attacco preziosi. La frazione finisce ai vantaggi a favore dei padroni di casa 26-24. Anche nel terzo set i Leoni cercano di mettere i bastoni tra le ruote alla ben più quotata. Ancora molto bene i centrali, con il solito grandissimo Acquarone che più volte lascia i suoi attaccanti senza muro. Kordas non trova ostacoli e mette a segno il 6-3, l’attacco ...