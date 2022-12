Wilma sbotta contro Antonella VIDEO | L’anta di Micol l’ha presa lei e allora vaff*****o Tutta questa discussione e poi…”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 10 dicembre 2022) In questi ultimi giorni nella casa del Gf Vip ci sono state tantissime discussioni perdell’armadio diche ha visto protagonisti in primise Daniele, ma anche Edoardo (in difesa della Fiordelisi) e Attilio. Ieri sera in cucina,ha voluto dire la sua a Daniele suspinosa questione, usando parole L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip,Goich infrange il regolamento (): “Dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare. Tappatevi…” Gf Vip, Edoardo: “Non è bello che va a fare i messaggi al cu*o di Antonino. Pensavo fosse…”...