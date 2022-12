Uno dei misteri del calcio è perché Giroud non è considerato un calciatore fortissimo

(Di sabato 10 dicembre 2022) Olivier. Ancora lui. Il centravanti più sottovalutato del mondo. O ilsottovalutato più forte di tutti. Un po’ come il nano più alto del mondo di frassichiana memoria: un metro e 72. Sta di fatto che Olivierdecide anche Francia-Inghilterra partita rognosa che si era impicciata – termine panattiano – per i Blues. Ci pensa lui, ancora una volta, trenta secondi dopo aver sprecato un rigore in movimento, al volo di sinistro eh (magari facile per lui, non per i comuni mortali). Trenta secondi e Griezmann gli pennella un cross al bacio e lui, il centravanti che segna sempre, lo stampa alle spalle di Pickford. Un grande snobbato dal mainstream. La copertina è sua. È lui l’uomo partita. Non Mbappé che è quasi un comprimario, per quanto Mbappé possa essere comprimario. In copertina un riquadro è dedicato a Harry Kane. ...

Il Fatto Quotidiano

