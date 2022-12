(Di sabato 10 dicembre 2022) "La tragedia c'è stata, ma non so perché. Se si poteva evitare lo deve dire chi sta ancora controllando carte e perizie. La Procura non si tira indietro, anzi. Ma al presidente della Repubblica, ...

Lo ha detto Luigi Pagliarello, padre di Selene e nonno di Samuele, la trentenne infermiera e il feto morti lo scorso anno nelladi via Trilussa a(Agrigento). Una fuga di gas fece ...... 48 in tutte, sono state tutte delocalizzate in diversi rioni di. Per alcune di loro il ... Nei giorni scorsi, proprio in occasione dell'anniversario della, la dirigente Marilena Giglia ... Strage Ravanusa: padre di Selene,dare accelerata a inchiesta Oggi nel santuario della Madonna dell'Aiuto di Campobello di Licata, saranno ricordati Selene, il marito Giuseppe Carmina e il piccolo Samuele ...CAMPOBELLO DI LICATA, 10 DIC - "La tragedia c'è stata, ma non so perché. Se si poteva evitare lo deve dire chi sta ancora controllando carte e perizie. La Procura non si tira indietro, anzi. Ma al pre ...