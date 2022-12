Quando Eva Kaili difendeva il Qatar | In prima linea per i diritti umani

Agenzia ANSA

L'eurodeputata socialista e vicepresidente del Parlamento europeoKaili è stata arrestata ieri dalla polizia belga nell'ambito di un'inchiesta di ...La vicepresidente del Parlamento europeo, la greca , coinvolta in un'inchiesta per corruzione della giustizia belga che avrebbe al centro il Qatar e le mazzette per sostenere la causa del paese del ... Qatar, quando Eva Kaili diceva: "E' all'avanguardia nei diritti dei lavoratori" - Mondo Eva Kaili è attualmente indagata con l'accusa di sospetta corruzone. Decaduta l'immunità: nella sua abitazione ritrovati sacchi di denaro.