NBA | risultati della notte 10 dicembre | Banchero e i Magic vincono | i Nets non si fermano più e i Bucks espugnano sulla sirena Dallas

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nellaitaliana si sono giocate dieci partitestagione 2022-2023 di NBA . Vince Paolocon i suoi, mentre Simone Fontecchio non è in campo nel ko di Utah contro i Timberwolves., mentre i 76ersi Lakers. Andiamo a scoprire come è andata a finire.gli Orlandocontro i Toronto Raptors per 113-109 e secondo successo consecutivo per Paoloe compagni. E l’italoamericano è ancora protagonista con 23 punti, 8/11 al tiro, e soprattutto con i due liberi a meno di 5” dallache mettono Orlando fuori portata per i canadesi. Secondo successo consecutivo anche per i Brooklynche superano 120-116 gli Atlanta Hawks e ...