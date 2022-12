Juve | le ultime sul futuro di Di Maria

Calcio in Pillole

MURIEL - Tra i due è Muriel quello che sta ricevendo le attenzioni più importanti sul mercato: in un passato non troppo lontano si era fatta avanti anche la, ma adesso è in Turchia che si ...Per il classe '95 di Constantine, calciatore molto tecnico adattabile anche nel ruolo di difensore in una linea a tre, Juventus e Inter tengono vivi i contatti ma leindiscrezioni di mercato ... Juventus, fissata la data per il rientro di Pogba: le ultime L'Inter ha gli occhi puntati su due calciatori da acquistare a zero, ma si è inserita la Juve, che li blocca entrambi a zero.Ha saltato però le ultime quattro partite di campionato della Juventus prima della pausa dei Mondiali a causa di un infortunio all'adduttore e non è riuscito a incidere più di tanto con la Serbia in ...