Impresa Marocco | un’africana per la prima volta in semifinale

(Di sabato 10 dicembre 2022), una formazione africana per laarriva alladei Mondiali: la festa può iniziare Dove non era arrivato il Camerun a Italia ’90, il Senegal nel 2002 e il Ghana nel 2010, è arrivato il: per lainarrivadopo 3 tentativi andati in fumo per mano rispettivamente di Inghilterra, Turchia e Uruguay. La festa può iniziare. E anche il sogno, a questo punto sempre più grande, senza limiti. L'articolo proviene da Calcio News 24.