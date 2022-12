Il mancato ricordo dello “scomodo” Pelucchi che non fa onore all’Atalanta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non un fiore sulla sua bara. Non una riga sul proprio sito. Non un secondo di silenzio allo stadio. In casa Atalanta nessuno deve essersi accorto della morte di Roberto. Il giornalista della Gazzetta, scomparso martedì a soli 50 anni, nella sua decennale carriera ha seguito a lungo e con passione le vicende della squadra nerazzurra. Eppure i dirigenti atalantini non l’hanno omaggiato in alcun modo. Al funerale di sabato mattina non era presente nessuno della società e non è stato fatto arrivare nemmeno unalla famiglia. Sul portale ufficiale, dove tra le varie news della squadra vengono anche puntualmente ricordati tutti i personaggi scomparsi in qualche modo legati alla Dea, non c’è un cenno. Così come venerdì sera, in occasione del Trofeo Bortolotti contro l’Eintracht Francoforte, al minuto di silenzio osservato giustamente per i due ...