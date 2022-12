“GF Vip 7” | Antonino Spinalbese fuori dalla Casa per un intervento chirurgico

(Di sabato 10 dicembre 2022) News Tv.dal “GF Vip” per un. Il giovane è costretto a lasciare temporaneamente il loft di Cinecittà per motivi di salute. Da qualche giorno l’ex di Belen diceva di avere forti dolori al coccige, dovuti ad una cisti. Per questa ragione la produzione ha deciso di farlo uscire per permettergli di curarsi. Con buona probabilità il gieffino dovrà sottoporsi ad un’operazione. Un fatto questo che potrebbe rendergli, tra l’altro, impossibile un incontro nellacon Ginevra Lamborghini, riammessa dopo la squalifica. Leggi anche l’articolo —> “GF VIP” 7, aria tesa tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: cos’è successo “GF Vip7”,...

La malattia Già prima di entrare al Gf, la scorsa estate,Spinalbese ha raccontato su Instagram e a Storie Italiane di Eleonora Daniele di soffrire di una malattia autoimmune. Tramite ...Ovviamente il riferimento delle discussioni in sospeso è sicuramente legato ad: ' Abbiam o ...che al momento ha creato l'unica coppia nata in questa edizione del 'Grande Fratello' con ...E di sicuro lo sarà anche Antonino Spinalbese che, spesso e volentieri, ha chiesto al GF Vip di riaverla lì con lui anche solo per un giorno. Il reality, invece, pare voler fare le cose in grande e ...Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese nei prossimi giorni dovrà abbandonare momentaneamente la Casa. Ecco per quale motivo ...