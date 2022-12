Come tornare a piantare alberi in città | il successo di ReTree

(Di sabato 10 dicembre 2022) Make your city green again. Il motto è un po’ trumpiano, ma rende bene l’idea di cosa vuole essere. Ovvero un sistema di supporto alla pubblica amministrazione, al Comune e ai municipi per rinelle strade e nelle piazze dellacon l’aiuto, anche economico, dei cittadini. La Capitale è lapiù verde d’Italia e una delle più verdi d’Europa, se si considerano anche i parchi agricoli. Nonostante ciò, molti quartieri sono sempre più carenti di. Solo dal 2021, per esempio, ne sono stati abbattuti 650. Il problema è che finora i bandi per l’abbattimento di arbusti (per malattia o altro) non prevedevano la ripiantumazione. E così sempre più strade sono diventate spoglie e degradate. L’idea diè venuta a Tommaso Iorio, 39 anni, ...

