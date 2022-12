XFactor | Santi Francesi vincono l’edizione 2022 | ecco la classifica ufficiale

Dopo la vittoria a2o22 iFRANCESI continuano a scrivere la propria storia. Lunedì 12 dicembre uscirà in digitale il loro nuovo EP "in fieri", che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una ...Grande successo per la finale di, andata in onda ieri sera su Sky e Tv8 e che ha visto trionfare iFrancesi , il duo del team di Rkomi formato da Alessandro De Santis e Mario Francese. I due hanno convinto sia il ...Chiara Ferragni nel pubblico FOTO X Factor, vincono i Santi Francesi, seconda Beatrice Quinta. Poi Linda e i Tropea Lo aveva promesso e lo ha fatto ma d'altronde lo ha sempre detto: «Se prometto poi ...A vincere l’edizione del 2022 del celebre Talent Show Musicale, in onda su Sky Uno TV dal Mediolanum Forum di Assago, è stato il duo pop Santi Francesi. (Leggi di più) Sanremo 2023, le scommesse. Chi ...