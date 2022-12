Università di Firenze | Concorso per 2 Biologi in Genomica

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali da assegnare all’Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, il Personale sarà destinato al Laboratorio diAvanzata del Dipartimento dia, con inquadramento in categoria D. Per queste Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 2 Posti 1 é riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diSi avvisa che l'degli studi diha indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico scientifica e elaborazione dati, con contratto di ...