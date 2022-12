Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 dicembre 2022)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno scintille-parigi migranti continua a pesare il caso aciam biking in ogni con l’Italia in particolare sulla applicazione del diritto non sono ancora sciolti a marcare la distanza tra Bruxelles c’era il consiglio affari interni con un capitolo espressamente riservato alla delicata riforma del Trattato di Dublino e Parigi alla vigilia del Summit di Alicante che metti il tempo di 9 paesi del Mediterraneo Elisa torna sullo scontro conandato in scena nelle prime settimane di governo meloni non abbiamo visto ancora modifiche nella posizione delle autorità italiane sulla applicazione del diritto dello stato di Baviera No sono a Ponte della Presidenza francese Palazzo Chigi negata tempio che si è arrivato alcun ...