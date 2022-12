Stable Diffusion | come funziona l’intelligenza artificiale di un generatore d’immagini

(Di venerdì 9 dicembre 2022)(AI) sta prepotentemente prendendo piede all’interno della nostra vita digitale soprattutto in ciò che riguarda la generazione di versioni migliorate di noi stessi all’interno dei social network. Dai filtri di Instagram alla creazione di avatar 3D, i trend si stanno spostando su tutte quelle applicazioni in grado di generare immagini artistiche o fantasy che si basano su di un mix tra foto reali e opere di fantasia recuperate all’interno di enormi archivi di immagini chiamati dataset. Il motore in grado di generare queste immagini è un modello di algoritmi di machine learning in grado di simulare le reti neurali che consentono quindi all’AI di imparare a svolgere determinati compiti basandosi su di una mole sterminata di dati che usano, appunto,modello. Le app in grado di generare le immagini utilizzano ...

Il sistema si basa infatti sul ben noto generatore di immagini AI, che basa il proprio lavoro sull utilizzo di immensi database di file di foto prese dal web (non sempre in modo ...Era solo l'inizio: dopo di questo sono arrivati altri prodotti simili, sviluppati da altre aziende, come MidJourney e, che hanno contribuito a democratizzare l'accesso alla ... Stable Diffusion, come funziona AI generatore immagini | Giornalettismo Se non vi è ancora capitato di vederne una, non ci vorrà molto. Negli Stati Uniti Lensa è arrivata in cima alla classifica della categorie “Foto e Video” dell’App Store, con un numero di download che ...Il team Machine Learning Research di Apple ha rilasciato le ottimizzazioni di Core ML per Stable Diffusion in macOS 13.1 e iOS 16.2 ...