Sci di fondo oggi | Sprint Beitostolen 2022 | orari | calendario | programma | tv | streaming | italiani in gara venerdì 9 dicembre

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo sci divede aprirsi la tre giorni norvegese dedicata alla Coppa del Mondo-2023:, scatterà la tappa a, in Norvegia. Inle garein tecnica classica: alle ore 09.30 si terranno le qualificazioni ed alle ore 12.00 si disputeranno le finali. LA DIRETTA LIVE DELLATC DI SCI DIDALLE 9.30 E DALLE 12.00 Le gare della Coppa del Mondo di sci disaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2 (dalle 12.30), mentre la direttasarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Di seguito il ...

OA Sport

In campo maschileono soprattutto due i protagonisti che mancheranno all'appello: Johannes Hoesflot Klaebo e Federico Pellegrino , anche se per quest'ultimo la tecnica classica nella sprint non ...Qualificazioni Diretta tv su RaiSport+HD Diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player Diretta live testuale su OA Sport Finali Diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 2 (dalle 12.30) Diretta ... LIVE Sci di fondo, Sprint Beitostolen 2022 in DIRETTA: l'Italia deve fare squadra senza il leader Federico Pellegrino Debutto giocoforza limitato, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Si conta di aprire gli impianti in altri poli martedì ...SAPPADA - Il ritorno al vertice di Lisa Vittozzi, leader della Coppa del Mondo di biathlon, unito all'esordio previsto domani nello stesso circuito di Daniele Fauner e all'organizzazione ...