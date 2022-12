Olanda - Argentina 2 - 2 diretta | Weghorst pareggia al decimo di recupero

DOHA (Qatar) - FInale ad alta tensione quello dei quarti di finale traedche ha avuto come protagonista il centrocampista della Juventus Leandro Paredes . All'87' la Seleccion comanda 2 - 1 quando il centrocampista bianconero interviene duramente in ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, seconda gara dei quarti di finale di Qatar 2022Trascinata da Leo Messi negli ottavi di finale contro l'Australia, l'scende in campo alle 20 per cercare di conquistare il ...Il centrocampista della Juve, dopo un brutto fallo calcia violentemente il pallone contro la panchina Orange. Subito arriva Van Dijk, poi parte una rissa sedata a fatica dall'arbitro ...In casa Argentina, Scaloni ripropone una linea a tre: c’è De Paul, che aveva generato qualche allarme della vigilia, in attacco a fare coppia con Messi c’è Julian Alvarez. Le scelte dei due allenatori ...