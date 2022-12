Manovra | emendamento del Pd | rifinanziare bonus psicologo

L'della maggioranza prevede anche il "Fondo per il libro", con una dotazione pari a 15 milioni di euro annui. Il Fondo è ripartito annualmente, con uno o più decreti del Ministro della ...Il Pd chiede di prorogare il bonus psicologo anche nel 2023 e 2024 con un finanziamento di 25 milioni l'anno. I dem hanno presentato unallain cui propongono, inoltre, lo stanziamento di 20 milioni l'anno nel 2023 e 2024 'al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le ...Forza Italia spinge per un ulteriore aumento delle pensioni minime, da 574 euro alla soglia psicologica dei 600, ma la Lega frena. Dubbi legati alle risorse a disposizione: qualora non ...— Teresa Bellanova (@TeresaBellanova) December 9, 2022. Pronta la reazione di Matteo Renzi: “Un emendamento di Fratelli d’Italia vuole cancellare la 18app, il bonus cultura per i giovani Matteo Renzi ...