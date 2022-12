Manovra 2023 | tetto contanti confermato a 5mila euro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – Piena sintonia del governo italiano con la decisione del Consigliopeo di stabilire quello che Palazzo Chigi definisce come un ragionevoleal denaro contante quale misura di antiriciclaggio. Nonostante la soglia prevista dal consiglio Ue sia di 10mila, allo stato attuale il Governo italiano intende confermare il provvedimento, contenuto nella2022, che fissa la soglia all’uso del contante a 5.000. Così fonti di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sul sito di Italia Viva la richiesta alla premier: "Intervenga per bloccare emendamento di Fratelli d'Italia che vuole eliminare 18app" "Un emendamento di Fratelli di Italia - il partito della Meloni -...Nonostante la soglia prevista dal consiglio Ue sia di 10mila euro, allo stato attuale il Governo italiano intende confermare il provvedimento, contenuto nella2022, che fissa la soglia all'...Entreranno nel vivo domani, 10 dicembre i lavori della Commissione Bilancio della Camera per le dichiarazioni di inammissibilità degli emendamenti alla manovra presentati. Entro le ore 14 di sabato 10 ...Dai Maneskin al 'Perugino. Dal pop al Rinascimento passando per diete,acquisti 'green' e l'App 18, la valanga di micro-norme previste ...