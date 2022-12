Maltempo | frana a Pietrasanta Famiglie isolate | albero caduto sulla linea elettrica

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Continuano i danni in Toscana causati dalche sta flagellando la regione. Una ventina di persone sono rimastenella serata di oggi, 9 dicembre 2022, a(Lucca) in seguito alla chiusura al transito di veicoli e pedoni di una strada, via Vitoio, per uno smottamento causato dal. L'articolo proviene da Firenze Post.

