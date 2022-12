(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28: L’appuntamento è per le 12 con i quarti di finale. A più tardi 10.27: Due, dunque, gli azzurri qualificati per la seconda fase dellaa tecnica classica ditra le donne ein qualificazione, tra gli uomini 10.24: Questi gli altri qualificati: Schely, Seller, Northug, Vuorinen, Chanavat, Hjelmeset, Moser, Anger, Jouve, Valnes, Arnesen, Halfvarsson, Hoel, Ramstad, Mannila, Ahonen, Persson, Jay, Novak, Kaeser 10.21: Stanno arrivando al traguardo gli ultimi atleti, tra poco la classifica finale 10.19: Questa la top ten delle qualificazioni: Chappaz, Moilanen,, Grond, Cerny, Golberg, Ogden, Svensson, Maki, ...

In campo maschileono soprattutto due i protagonisti che mancheranno all'appello: Johannes Hoesflot Klaebo e Federico Pellegrino , anche se per quest'ultimo la tecnica classica nella sprint non ... LIVE Sci di fondo, Sprint Beitostolen 2022 in DIRETTA: sorpresa Simone Mocellini: è terzo in qualificazione! Avanza anche Caterina Ganz Lo sci di fondo vede aprirsi la tre giorni norvegese dedicata alla Coppa del Mondo 2022-2023: oggi, venerdì 9 dicembre 2022, scatterà la tappa a Beitostolen, in Norvegia. In programma le gare sprint i ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist della sprint di Beitostolen – La presentazione del week end di Beitostolen – Le favorite della coppa del Mondo femmin ...