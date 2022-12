LIVE – Croazia-Brasile 1-1 5-3 d c r | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ladi, match valevole per i quarti di finale deidi. Archiviata agevolmente la pratica Corea del Sud negli ottavi di finale, i verdeoro guidati dal commissario tecnico Tite nnon hanno affatto intenzioni di fermarsi e vogliono superare anche i vicecampioni del mondo per arrivare tre le migliori quattro della rassegna iridata. I balcanici di Zlatko Dalic, dal loro canto, tenteranno di ripetere l’impresa ottenuta quattro anni fa a Russia 2018, magari cercando di portare a casa il trofeo anche se non sarà assolutamente semplice superare uno scoglio come i sudamericani. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di venerdì 9 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in ...

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022 . All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidanoe Brasile : calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori: per affrontare i verdeoro, tra i principali favoriti ...All'Education Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Brasile: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education Stadium di Al Rayyan va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...Iniziano i quarti di finale dei Mondiali 2022. Dalle 16h00 live il match tra Croazia e Brasile su LA2, in streaming e su Rete Uno.Via ai quarti di finale del Mondiale: primo tempo equilibrato senza grandi emozioni. Vinicius e Neymar provano a dare la scossa ma non impensieriscono mai Livakovic. Per la Croazia ci prova Perisic, m ...