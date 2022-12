Giorgia Meloni | Vittorio Feltri | A lei chiedono miracoli | ma con Draghi

Tutte balle fomentate dall'odio della sinistra nei confronti di, che sarebbe acerrima nemica dei diseredati. La realtà è diversa. Tanto per cominciare il nostro spread, che è il ...Lo annuncia una nota di Palazzo Chigi, precisando che il presidente del Consiglio,, ha concordato con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti , e il ministro ...Dopo la sentenza della Corte costituzionale tedesca l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato la riforma del meccanismo europeo di stabilità. Il governo nicchia. "Volevano uscire dall’euro e ...Pensare che proprio un mese fa la stessa Geo Barents, insieme ad altre navi, rimase bloccata in mare per tanti giorni e subì il divieto di attraccare in un ...