Enrico Mentana | La dichiarazione lo spiazza completamente | “Mi fa impazzire!”

Leggi su specialmag

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il giornalista di La7rientra nella rosa dei preferiti di un noto cantante reduce da Sanremo.sorregge da anni il comparto informativo dell’emittente La7, emulando il precedente operato in Mediaset.(fone youtube)Nel 2009 il giornalista, in seguito ad una diatriba sul “caso Englaro”, ha annunciato il suo addio a Mediaset, ingaggiando una guerra legale in piena regola con i vertici di Cologno Monzese. Attualmente attivo a La7, gestisce gli speciali e diversi talk-show, e regge inoltre le redini della testata online “Open”. Il noto cantante Tananai ha nelle ultime ore riferito una passione insospettabile per il navigato giornalista, svecchiandone l’immagine agli occhi dei numerosi fans.tra i ...