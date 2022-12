Domenica ‘Cappuccetto Grosso’ in scena al Teatro San Nicola

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ci sarà11 dicembre alle ore 17,00, presso ilSan, il prossimo appuntamento per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagniaEidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Il titolo in cartellone sarà “CAPPUCCETTO GROSSO”, della compagnia Molino d’Arte, di Antonella Petrera per la regia di Antonello Arpaia. Dalle note di regia: “Cappuccetto Grosso è uno spettacolo che ripercorre le fasi principali della storia, con l’aggiunta di contenuti sul cibo, sul crescere, sull’affrontare le proprie paure e il chiedere aiuto. Cappuccetto è una bambina che vuole essere coraggiosa a tutti i costi e si oppone a chiunque non creda al suo lato eroico, ha una particolate predilezione ...