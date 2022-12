Casini | «La crisi è ciclica per il calcio italiano | si passa da vittorie a sconfitte in un nulla»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato di vari argomenti tra cui l’introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Rai Italia. FUORIGIOCO SEMIAUTOMATICO – «Gli elementi sono molti, è un percorso durato diversi mesi. È iniziato subito dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Come Lega abbiamo sentito il dovere di esaminare lo stato dell’arte e proporre delle riforme, che attraversano tutti gli ambiti, dal settore sportivo al come migliorare il Var e tempi di gioco, ma anche le seconde squadre. Fuorigioco semiautomatico? Siamo pronti dal 4 gennaio, questo è quello che puntiamo a fare. Al centro c’è la valorizzazione dei giovani, delle youth finals in una sola settimana dalla Primavera fino ai settori giovanili, un evento unico per gare oggi ...