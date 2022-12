QUOTIDIANO NAZIONALE

Beppe Dossena e le somiglianze con il 1982: 'E' vero, sembrano i più forti. Ma sono curioso di vedere come finirà sul ...... èai particolari, per me è stato fin troppo facile gestirlo. E' un giocatore eccezionale. ... Il, per Ancelotti, "è la squadra più completa, ha qualità, freschezza, esperienza e l'... "Brasile, attento: essere favoriti non basta" - Sport - quotidiano.net I Mondiali visti con gli occhi di Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid analizza il torneo in Qatar in un'intervista al Corriere dello Sport, parla dei suoi giocatori ma non solo. EVOLUZIONE ...ROMA (ITALPRESS) – “Se sono cambiato Certo che sono cambiato. Sono più elastico. Fino a poco tempo fa era difficilissimo che rivedessi sistema di gioco e strategia durante la partita. L’aumento delle ...