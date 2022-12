X Factor | tutto sulla finale | cantanti | ospiti e diretta

Io a Justin posso perdonare, tranne l'aver dato il via ad una reazione a catena che ha ... 'Quando ho visto Britney a Xho capito che non era lei'.pronto per la finale di X. Stasera 8 dicembre, alle 21.15 in diretta su Sky Uno e Tv8 , Francesca Michielin condurrà l'ultimo e attesissimo appuntamento della 16esima stagione. Quattro i ...Finale della sfida, i quattro artisti nei roster di Fedez, Ambra, Dargen e Rkomi sono milanesi di nascita o di adozione: per loro la serata più bella ...Tutto quello che c’è da sapere sull’ultimo appuntamento con il talent di Sky, in onda alle 21.15 in diretta dal Forum di Assago ...