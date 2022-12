Wanda Nara | pace fatta con L-Gante E Icardi sparisce dai social

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Nuovo colpo di scena nel triangolo amoroso tra, Mauroe L-. Come riportano i media sudamericani, la showgirl, modella e imprenditrice argentina sarebbe tornata definitivamente tra le braccia del giovane rapper. La vacanza alle Maldive con il campione del Galatasaray non è dunque bastata a superare i problemi di coppia., ora, è tra le braccia del musicista 22enne. E? Si è chiuso in un silenzio inquietante, sparendo anche da tutti iperdona L-dopo la scenata di gelosia Qualche giorno fa,e Maurosembravano finalmente andare d’amore e d’accordo, con L-fuori dai giochi, ...

e : una storia d'amore che non ha avuto un lieto fine. Nonostante i numerosi tentativi dell'attaccante del Galatasaray per una riconciliazione (il viaggio alle Maldive sembra non aver dato ...Per quanto riguarda i VIP italiani, si sta chiacchierando molto della presunta gravidanza di, da mesi in crisi con il marito Mauro Icardi . Gli aggiornamenti più succosi, però, riguardano ...Espressione seducente e ammaliante e corpo da paura, con addosso un completino intimo super sensuale Wanda Nara mostra curve pazzesche e infuoca il web.Dall'Argentina arrivano nuove indiscrezioni sulla fine della storia d'amore tra la manager e l'attaccante del Galatasaray ...