Ultime Notizie Roma del 08-12-2022 ore 09 | 10

(Di giovedì 8 dicembre 2022)dailynews radiogiornale buona festa buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il premier Giorgia Meloni Rivendica le norme della manovra sul posto il tetto al contante sono misure di buon senso non danno segnali di lassismo sull’evasione fiscale sindacati divisi CGIL UIL attaccano avanti con gli scioperi la Premiere apre tavoli ma con i tavoli non si mangia dal 12 al 16 dicembre scioperi manifestazioni sulla manovra sono 3104 gli emendamenti presentati alla camera 957 dal p285 da Fratelli d’Italia tra i punti che potranno essere toccati anche opzione donna che sarà rivisto è migliorato il congedo al 80% anche i papà più tutele per chi denuncia illeciti sul lavoro niente scudo per lo sport Mattarella fonderline incontro a Milano impresa sul tetto il prezzo del gas sulla trazione del PNR poi insieme alla prima della Scala azione per il ...