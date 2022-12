Spagna | dopo il flop la resa dei conti | Luis Enrique lascia?

la vittoria con la, festeggiamenti, con bandiere marocchine nelle strade, ci sono stati a Ramallah, la capitale amministrativa della Palestina, e a Nablus, nel nord del Paese, dove nelle ...Il- festeggiamenti si è infiammato però lo stesso, col post del ministro Matteo Salvini su Facebook: "Il Marocco elimina la, così 'festeggiano' a Milano... Mi auguro che i responsabili ...Ci dispiace soprattutto per i milioni di tifosi che ci hanno sostenuto, sia in Qatar che in Spagna. Ventiquattro ore dopo ha deciso di pubblicare un post su Instagram per chiedere scusa ai tifosi spag ...Il Sun ha pubblicato l'esito delle simulazioni tecnologiche delle ultime partite dei Mondiali: la finale sarà un remake ...