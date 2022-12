Spagna | continua la rivoluzione | via anche Molina | c’è Luque

(Di giovedì 8 dicembre 2022), dopo l’addio del ct Luis Enrique salutail direttore dell’area sportiva José Francisco: c’èLala propriadopo aver fallito l’accesso ai quarti di finale a Qatar 2022. Dopo aver salutato il ct Luis Enrique, sostituito in panchina da De La Fuente, le Furie Rosse confermano la separazionedal direttore dell’area sportiva José Francisco, che a partire da gennaio 2023 verrà sostituito nel ruolo dall’ex attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...la sua ostinata determinazione a costruire una nuova, giovanissima, e destinata a dominare nei prossimi anni. Paga le scelte impopolari, dall'esclusione di tanti senatori alla ricerca..., dopo l'addio del ct Luis Enrique saluta anche il direttore dell'area sportiva José Francisco Molina: c'è Luque Lala propria rivoluzione dopo aver fallito l'accesso ai quarti di finale a Qatar 2022. Dopo aver salutato il ct Luis Enrique, sostituito in panchina da De La Fuente, le Furie Rosse ...Luis Enrique saluta la Spagna. Dopo l'eliminazione ai Mondiali con il Marocco, la Federazione iberica ha deciso di non riconfermare l'ex Barcellona come CT e scegliere Luis de ...