Sophie Codegoni incinta | la gaffe con Basciano | «Non era nei nostri piani» Poi la frecciatina alla ex

(Di giovedì 8 dicembre 2022)e Alessandrosaranno genitori e se in questi giorni si festeggia la lieta notizia dell’arrivo di una bambina, sulla gravidanza ci sono stati molti rumors efine la coppia ha voluto chiarirli in un’intervista al settimanale Oggi. I due hanno ammesso che la bimba non è stata cercata, ma sono comunque felicissimi che sia arrivata. Gravidanza inaspettata «Se da una parte è una gravidanza inaspettata, dall’altra il tempismo è perfetto, abbiamo la nostra casa, siamo più tranquilli a livello lavorativo, è arrivata. Io ci ho messo una vita e mezza a realizzare il tutto: non credevo per niente al test. Sono andata a comprarne subito un altro, dicendo: “Quello di prima era difettoso”. L’ho rifatto e ho detto: “Mi sa che è rotto pure questo. Ma sono tutti difettati?”», ha ammesso ...