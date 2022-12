Santa Marinella | ripulito il fosso dello Sciatalone Tidei | “Era una discarica a cielo aperto”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 dicembre 2022)– “Anche grazie alle segnalazioni ricevute da parte dei cittadini di, è stata eseguita un’ampia pulizia sul, nei pressi di via della Fornacetta. E’ quanto hanno comunicato in una nota stampa il Sindaco Pietroe il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati. “La squadra intervenuta – spiegano ha raccolto reti, gomme e cerchioni, plastica, rifiuti ingombranti e materiali di scarto abbandonati oltre tempo. Unaera praticamente depositata tra gli argini del, a poca distanza dalle abitazioni, e la nostra squadra è intervenuta per rimuoverla immediatamente. Non finisce qui, il territorio che ci circonda ...