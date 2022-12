Incontro tra De Laurentiis e Ibrahimovic | il motivo sorprende tutti

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Napoli continua a prepararsi in vista del ritorno in campo contro l’Inter nel ritiro di Antalya. La squadra di Luciano Spalletti ha affrontato ieri, in amichevole, l’Antalyaspor, che ha visto il successo per gli azzurri per 3-2. Appuntamento che il patron del Napoli, Aurelio De, segue a distanza, a causa di impegni professione che lo ‘costringono’ a essere in Italia, in queste settimane. In particolare, il produttore cinematografico è impegnato in questi con la promozione della serie TV ‘Vita da Carlo’ (prodotta da FilmAuro), con protagonista l’attore Carlo Verdone e che è arrivata alla sua seconda stagione, che sarà disponibile prossimamente. “Un gigante”: il post social di DeconAnche Zlatanfarà parte della nuova stagione: il calciatore del Milan, in ...