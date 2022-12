Incidente sul lavoro nei cantieri navali di Palermo | operaio di 62 anni muore colpito da un basamento Sciopero di Fincantieri

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Undi 62, Angelo Salamone, è morto nella serata di mercoledì 7 dicembre per le ferite riportate nell’sulnel cantiere palermitano di FinDoro Maris. La vittima lavorava per una storica ditta dell’indotto del gruppo triestino che opera nel campo delle riparazioni e nuove costruzioni. Secondo la ricostruzione, l’è statonel primo pomeriggio da un pesantementre era impegnato nel montaggio del pezzo. Ricoverato all’ospedale Villa Sofia di, è deceduto alle 19,30 per un gravissimo trauma toracico da schiacciamento: i medici hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla polizia del ...

Intorno alle 22:00 sono intervenuti con due squadre in via per San Felice a San FelicePanaro, per l'incendio del tetto il legno di una abitazione. Il pronto intervento dei pompieri ...nell'...C'è un supertestimone nell'Gra di domenica in cui è stata travolta e uccisa Alessia Sbal , l'ornicotecnica di 42 anni all'università "La Sapienza". Paolo Piccini , cameraman, ha visto uno scontro tra un tir e la ...Incidente sul lavoro a Palermo, Lionti (Uil Sicilia): 'Basta a questa strage silenziosa. Sicurezza e formazione sono necessarie e bisogna intervenire subito'. Palermo. 'Quando potremo smettere ...PALERMO - Ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia. Nello specifico, nell'impianto di Ficantieri, ai Cantieri Navali di Palermo è morto un operaio.