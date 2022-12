Chi è Betrice Quinta di X Factor 2022 e il misterioso flirt con Rkomi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Diretta, ironica e molto talentuosa. È semplicemente lei, Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice, tra i protagonisti di X. La cantante palermitana con il suo inedito “Se$$o” (di cui vi riserveremo una chicca), come detto, ha conquistato la giuria di Xe il pubblico. Ma cosa sappiamo di lei? Quali sono le sue canzoni e l’età della giovane artista? È possibile seguirla su Instagram? Per rispondere a tutte queste domande non vi resta che proseguire co Quella di Beatriceè una storia inaspettata, e che sicuramente ha fatto incuriosire tutto il pubblico di X-. Nelle ultime settimane si sono succeduti i dubbi, le battute e i dubbi, che però ora finalmente potrebbero essere chiariti. O forse ...