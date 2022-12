Alice Campello | pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Manca un mese al parto eè inperadimpegnato con la nazionale spagnola nei Mondiali. L’influencer veneta, in dolce attesa del suo quarto figlio, è volata negli Emirati Arabi insieme ai suoi tre bimbi e ai genitori per fare una sorpresa al marito. Con il calciatore, sposato cinque anni fa, posta immagini d’amore dalla spiaggia alla piscina passando per il campo da calcio. Vamos Espana, la madre Maria Libralesso e il padre Andreacon i babysono volata in. Sui social postano scatti con le maglie della Spagna e scrivono: “Vamos Espana”. Il tifo della famiglia veneta è molto importante per ...

Si mormora che la famiglia soggiorni al maestoso The Chedi Katara Hotel & Resort , a Doha, che ospita anche le famiglie dei calciatori della nazionale spagnola , compresa con i figli.