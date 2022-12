AEW | William Regal esce di scena spiegando perchè ha voltato le spalle a Jon Moxley

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo settimane di rumor ieri abbiamo avuto la conferma da Tony Khan in persona sull’addio di. L’inglese tornerà in WWE per diversi motivi, tra cui la presenza del figlio ad NXT e la possibilità di poterlo allenare. Si è trattato di un addio che ha stupito i fan, ma cheaveva chiesto sin da ottobre e che Tony ha concesso mostrandosi molto accomodante, come da lui stesso sottolineato nella conferenza stampa di ieri sera. Stanotte, quasi a sorpresa,ha preso parte ad un ultimo segmento, un’intervista registrata settimane fa con l’amico Tony Schiavone in cui ha parlato del BCC e dei motivi che l’hanno spinto ad aiutare MJF contro Jon. “Non avevano più bisogno di me” Dopo l’incontro che ha visto Claudio Castagnoli e Wheeler Yuta sconfiggere Jake Hager e Daniel ...

...previsto) MJF ha battuto Jon Moxley grazie al preziosissimo aiuto diRegal che gli ha passato di nascosto il suo tirapugni. MJF si è quindi laureato, per la prima volta in carriera,World ...... Wheeler Yuta batte Daniel Garcia Wheeler Yuta, ormai da mesi sulla cresta dell'onda ingrazie ... I due, accompagnati daRegal, si presentano sullo stage e li applaudono per il grande match, ...In a preview of ROH Final Battle, Claudio Castagnoli and Wheeler Yuta faced Jake Hager and Daniel Garcia. Castagnoli and Yuta scored the win. After the bell, Tony Schiavone shared footage of an ...In un segmento precedentemente registrato, l'ex manager del Blackpool Combat Club è apparso stanotte nello show di riferimento della AEW ...