Verso Inghilterra-Francia | Southgate rischia di perdere un titolare!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sale la tensione, match valevole i quarti di finale del Mondiale. Cresce anche la preoccupazione del CT inglese Gareth, chediun titolare in mediana. Si tratta di Declan Rice. A riportarlo sono diversi canali d’oltremanica. RiceNon sono ancora chiari i dettagli, si parla di un disturbo fisico che non lo rende al 100% della condizione fisica. Servirà la miglior prestazione possibile per i Tre Leoni contro la, che fin qui si è dimostrata una macchina da guerra, guidata dalle giocate di Mbappè. Scalpita quindi Philips per affiancare Henderson in mediana, qualora il centrocampista del West Ham non dovesse recuperare. Il Mondiale di ...

Inin particolare c'è il Wolverhampton che lo segue. RILANCIO - Dal canto suo il ... In questo senso, centrare l'obiettivo 4° posto potrebbe aiutare a spostare l'ago della bilancia...D'altronde l'non vince un trofeo da quasi 60 anni. L'ultima occasione, servita su un ... Nel corso degli anni sempre più professionisti hanno svelato di avere una grande passione... Inghilterra, tegola verso la Francia: Declan Rice non si allena per problemi fisici Oltre a giocare e allenarsi, un noto calciatore della nazionale inglese sta dedicando tanto tempo a Fortnite, anche in Qatar.VERSO INGHILTERRA-FRANCIA L'attaccante di Southgate era rientrato in patria in fretta e furia dopo che dei ladri avevano fatto irruzione in casa sua, saltando la gara degli ottavi col Senegal Resta in ...